وائل جمعة: إلغاء الدوري المصري؟ أندية تحاول الهروب من الفشل

انتقد محلل قنوات بي ان سبورت القطرية وأسطورة دفاع مصر والأهلي “وائل جمعة” مطالبات بعض الأندية بضرورة إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية 2020/2019 قبل أكثر من 15 جولة على نهايته.

وأكد مدافع الاهلي السابق، أن الأندية الرافضة لعودة الدوري المصري الممتاز، تحاول الهروب من الفشل، بداعي الحرص على الصحة، ولاعبيهم يلعبون الكرة الخماسية ويقيمون الأفراح بشكل طبيعي.

وٍأقام مهاجم نادي الزمالك وهداف منتخب مصر الأولمبي “مصطفى محمد” حفل زواجه هذا الأسبوع وسط حضور عائلته وبعض أصدقائه، وظهر في الصور دون كمامة، الأمر الذي كاد يعرضه للإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

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لكن الأمور لم تسر كما خططت الأندية الرافضة لعودة الدوري المصري الممتاز أمثال الزمالك والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وأسوان، فقد صدمهم وزير الرياضة “أشرف صبحي” يوم أمس الاثنين بإعلانه لقرار عودة النشاط الرياضي من جديد عقب فترة توقف طويلة بسبب الأحوال الجوية ومن ثم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحدد وزير الرياضة يوم 20 يونيو الجاري موعدًا نهائيًا لعودة الأندية لخوض التدريبات، تحضيرًا للعب أول مباراة في زمن كورونا يوم 25 يوليو المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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هروبكم مكشوف

غرد محلل قنوات بي ان سبورت “وائل جمعة” عبر حسابه الشخصي على “تويتر” قائلاً: “محاولة هروبكم من فشلكم بإلغاء الدوري مكشوفه وإلا ما كنتم تطلبون الكأس والدوري الجديد (2021/2020) في أغسطس المقبل”.

ويرفض رئيس الزمالك مرتضى منصور بشدة استكمال النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويتزعم الجبهة التي تضم 14 ناديًا تنادي بإلغائه واستئناف بطولة كأس مصر فقط (اقرأ المزيد عن أسباب مرتضى منصور من هنــــا).

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وتابع وائل جمعة “لاعبو تلك الأندية الرافضة لعودة الدوري المصري، يلعبون مباريات كرة خماسية، ويقيمون أفراحهم بشكل طبيعي، ومنذ متى وكان الدوري المصري يُلعب بانتظام؟”.

وتوقفت بطولة الدوري المصري منذ بداية مارس بسبب الأحوال الجوية ومن ثم بسبب تفشي فيروس كورونا، ويتبقى من المسابقة 18 جولة، ويتصدر الاهلي الترتيب برصيد 49 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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