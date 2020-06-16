جيرارد يُطالب إدارة ليفربول بنحت تمثال ليورجن كلوب في الأنفيلد

قال “ستيفن جيرارد” إن ليفربول يجب أن يبدأ بالفعل في العمل على تمثال للمدرب الحالي “يورجن كلوب” قبل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى عبر تاريخ النادي.

وسيتم تأكيد ليفربول كأبطال للبريميرليج، إذا حصلوا على ست نقاط من مبارياتهم التسعة الأخيرة لموسم 2019-20، أو ثلاث نقاط مع تعثر لمانشستر سيتي.

وكان رجال يورجن كلوب قد أحرزوا تقدمًا غير قابل للتبديل بـ 25 نقطة على حامل مانشستر سيتي، قبل أن يوقف فيروس كورونا المباريات، بعد أن فازوا بـ27 مباراة من أصل 29 هذا الموسم.

وصرح أسطورة النادي ستيفن جيرارد، الذي تولى أول منصب له في مجال التدريب مع رينجرز في عام 2018، أن كلوب وضع المعايير لجميع المديرين للتطلع إليها، وقد كان سعيدًا لرؤية ليفربول يصل إلى آفاق جديدة تحت قيادته.

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وقال لاعب خط الوسط السابق في فريق الريدز لصحيفة “أتليتيك” “لنقطع الجدل ونجلس هنا، ونجري هذه المقابلة، أعتقد أن يورجن كلوب هو أفضل مدير فني في العالم”.

ثم تابع “أعلم أن هناك الكثير من المدربين الناجحين. بيب جوارديولا استثنائي. كارلو أنشيلوتي استثنائي أيضًا ، وأعتقد أن إيفرتون محظوظ حقًا في الحصول على سيرته الذاتية، يمكنني تسمية المزيد منهم”.

وأضاف “بعد أن اكتسبت خبرة أن تكون مديرًا خلال العامين الماضيين ، فإنك تدرك مدى صعوبة المهمة، ليس لدي سوى احترام يورجن كلوب، الطريقة التي يتعامل بها الرجل مع نفسه، والطريقة التي يدير بها نشاط الفريق، لماذا يجب أن ننتظر حتى يصبح عجوزًا، يجب البدء في بناء تمثال له في الأنفيلد”.