تركي آل الشيخ يُنذر الأهلي لرد تبرعاته على يد محضر

أرسل السعودي “تركي آل الشيخ” إنذارًا إلى إدارة النادي الأهلي المصري على يد محضر، يطالب فيه باسترداد التبرعات التي قدمها على مدار الثلاث سنوات الماضية بدءًا من حملة الانتخابات الرئاسية لمحمود الخطيب والميركاتو الشتوي 2018 وصولاً بالمكافآت والحوافز التي قدمها فيما في تتويج الفريق بلقب الدوري المصري.

وطلب تركي آل الشيخ في الإنذار تنفيذ قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برد التبرعات التي قام الرئيس الشرفي السابق بالتبرع بها.

وكانت إدارة الاهلي قد خاطبت وزارة الشباب والرياضة، للحصول على موافقتها لرد التبرعات التي حصل عليها النادي خلال فترة رئاسة تركي آل الشيخ الشرفية.

وقال وزير الرياضة أشرف صبحي، ردا على طلب الأهلي، أن اللوائح لا تمنح الوزارة حق الموافقة على إعادة تبرعات تركي آل الشيخ، مؤكدا أن الجمعية العمومية للنادي هي صاحبة الحق في القبول أو الرفض.

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وأكد مالك نادي بيراميدز السابق -تركي آل الشيخ- في الإنذار الذي أرسله إلى النادي الاهلي “على يد محضر”، أنه يريد استرجاع تبرعات تبلغ 228 مليون جنيه، كان قد تبرع بها أثناء فترة وجوده في منصب الرئيس الشرفي.

وأشار المالك الحالي لنادي ألميريا الإسباني إلى أنه كان قد تبرع بمبالغ مالية نظير إعارة عدد من لاعبي الاهلي إلى أندية بالدوري السعودي، بالإضافة إلى المساهمة في تجديد عقود بعض اللاعبين، ومكافآت مالية لأعضاء الفريق.

وقرر مجلس إدارة الأهلي في وقت سابق إلغاء قراره بمنح الرئاسة الشرفية للنادي إلى تركي آل الشيخ، وإنهاء تلك العلاقة التي استمرت أكثر من عامين وحفلت بالتوتر والمشاحنات بين الطرفين.

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