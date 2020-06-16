مانشستر يونايتد يعود بعرض جديد “لا يرفض” من أجل ضم أنسو فاتي من برشلونة

اعتقد الكثيرون عندما رفض برشلونة عرض مانشستر يونايتد الأول بمبلغ 100 مليون يورو لضم “أنسو فاتي” بأن موقفهم كان واضحًا تمامًا في عدم التفريط في نجم المستقبل خلال الميركاتو الصيفي.

ومع ذلك ، كما ذكرت “سبورت” قبل بضعة أيام، فإن النادي الإنجليزي ليس مستعدًا للاستسلام دون قتال، وقدّم عرضًا مُحسنًا للحصول على الموهبة الإسبانية البرتغالية الغينية.

وفقًا لـ ‘The Times’ عاد يونايتد بعرض في حدود 150 مليون يورو للجناح الإسباني الشاب، على الرغم من الأزمة المادية الطاحنة، التي تمر بها الأندية بسبب تفشي فيروس “كورونا“.

| مانشستر يونايتد مستعد لإرسال عرض جديد لضم أنسو فاتي

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وعلى الرغم من أنه عرض لا يقاوم، رفض برشلونة هذه الفكرة، ولن يبيع خريج أكاديميته بأقل من الشرط الجزائي الموجود في العقد الحالي البالغ 170 مليون يورو.

وتبقى الكرة في ملعب الشياطين الحمر، ولن تتم الصفة ما لم يطابق مانشستر يونايتد شرط أنسو، وإذا حدث ذلك ، كما كان الحال مع نيمار ، فسيعود الأمر إلى اختيار فاتي.

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ولم يظهر المهاجم الشاب ضد مايوركا، وقد يضطر إلى قبول دور ثانوي لبقية الموسم، لذلك ربما يكون هناك إغراء من قبل مانشستر يونايتد للحصول عليه، ومنحه فرصة اللعب باستمرار في الأولدترافورد.