- 1/3
- 2/3
- 3/3
جعل ريال بلد الوليد صفقة استعارة مدافع ريال مدريد “خافي سانشيز” صفقة عقد دائم، لينتقل اللاعب الشاب من الميرنجي بشكل رسمي إلى فريقه الحالي خلال الميركاتو الصيفي.
وأكد لوس بلانكوس الخبر عبر بيان صباح الثلاثاء، على الرغم من أن اللاعب ظهر في دقيقتين فقط في الدوري الإسباني لهذا الموسم، بسبب معاناته مع الإصابات.
وتم تهميش قلب الدفاع لمعظم الموسم بسبب إصابة في القدم ، مما يعني أنه لم يشارك إلا في مرة واحدة بقميص بلد الوليد، في هزيمة كأس الملك ضد تينيريفي.
ومع ذلك، ظهر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا كبديل متأخر في انتصار نهاية هذا الأسبوع ضد ليجانيس، وهي النتيجة التي أبعدت بلد الوليد عن منطقة الهبوط إلى المركز 15 في الدوري الإسباني.
| بي ان سبورت تختار معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني
من هو خافي سانشيز؟
انضم سانشيز إلى أكاديمية مدريد عندما كان يبلغ من العمر ثماني سنوات، وخاض خمس مباريات مع الفريق الأول الموسم الماضي، مع ظهوره الأول في الدوري الأسباني بعد 45 دقيقة من الفوز 4-2 على سيلتا فيغو.
لعب المدافع أيضًا رفقة الميرنجي في كأس ملك إسبانيا، خلال الفوز على مليلية وظهر في مواجهات دوري أبطال أوروبا ضد سيسكا موسكو وفيكتوريا بلزن، وكانت الجماهير تعول عليه للمستقبل، إلا أنهم تفاجئوا ببيعه لصالح الفريق الذي يمتلكه الأسطورة البرازيلية “رونالدو دا ليما”.
اقرأ أيضا | جاريث بيل يتعرض لإصابة مع ريال مدريد بعد أقل من نصف ساعة ضد إيبار
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو ينجح رسميًا في ضم نجم ريال مدريد لصفوف بلد الوليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.