رياضة | لجنة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بجولة تفقدية لاستاد المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بجولة تفقدية لاستاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت لجنة مشكلة من عدد من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجولة تفقدية ظهر اليوم الاثنين، لإستاد النادي المصري، وذلك لإعداد التقرير النهائي للهيئة بشأن الاستاد قبل البدء في عملية إنشاء النادي المصري الجديد الذي أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق أعماله الإنشائية خلال الفترة القليلة القادمة، حيث ستستغرق عملية الإنشاء نحو عامين وبتكلفة مبدئية تصل لنحو 600 مليون جنيه.

رافق اللجنة، الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور علي أبو سمرة مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، واستقبل مجلس ادارة النادي المصري، اللجنة التي تفقدت كافة منشأت الاستاد قبل عقد اجتماع مغلق بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالاستاد لمناقشة الخطوط العريضة لعملية التطوير.

كان اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد عقد صباح اليوم اجتماعا بمقر ديوان عام المحافظة مع مسئولي اللجنة بحضور سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور علي أبو سمرة مدير عام الشباب والرياضة وعدد من مديري الإدارات التنفيذية بالمحافظة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.