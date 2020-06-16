رياضة | نجم أرسنال يرحب بالانتقال إلى البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم أرسنال يرحب بالانتقال إلى البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب نجم فريق أرسنال الإنجلبزي شكوردان موستافي ، بفكرة الانتقال إلى اللعب في بطولة الدوري الألماني في الفترة المقبلة.

وتوج موستافي مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 2014، لم يلعب في ألمانيا سوى في مرحلة الشباب قبل أن يتنقل بين إيطاليا وإسبانيا ثم إنجلترا.

وقال موستافي لصحيفة "بيلد" اليوم الثلاثاء "البوندسليجا تطورت بشكل رائع، بجانب أنها بلادي".

ويمتد عقد موستافي مع ارسنال حتى 2021 بعدما واجه صعوبة شديدة في إثبات قدراته للجماهير والمدربين ، لكنه بدا غير واثقا من إمكانية انتقاله لنادي أخر وسط استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح المدافع الألماني "من الصعب التنبؤ بكيفية سير فترة الانتقالات في الوضع الراهن".

وتستأنف فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأربعاء بعد فترة توقف طويلة بسبب كورونا، ويستهل ارسنال مشوار العودة بملاقاة مانشستر سيتي.

واصبحت البوندسليجا أول مسابقة أوروبية كبرى تستأنف نشاطها الشهر الماضي، حيث يرى موستافي أن دوري الدرجة الأولى الألماني أصبح له متابعين جدد في إنجلترا.

وأشار إلى أن "الكثير من الناس مندهشة من مستوى اللعب في ألمانيا، في إنجلترا الناس تفاجئت بالبداية الجديدة التي سجلتها البوندسليجا".