رياضة | أبرز قرارات اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية الصعيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أبرز قرارات اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إجتمع اللجنة الخماسية التي تدير إتحاد الكرة مع عدد من أندية مجموعة الصعيد، بالقسم الثاني، وهم الإعلاميين و بني سويف و سوهاج و البنك الأهلي و الفيوم وشبان قنا .

وشهد الإجتماع موافقة أعضاء اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، على تخفيض عدد الفرق الهابطة من القسم الثاني للثالث إلى فريقين فقط من كل مجموعة بدلا من 5 فرق ليصبح عدد الفرق الهابطة من الثلاث مجموعات 6 أندية.

وافقت أندية القسم الثانى للدورى بالإجماع على مقترح اتحاد الكرة باختيار نائب رئيس الجبلاية بالانتخاب، وذلك خلال اجتماع اتحاد الكرة اليوم مع أندية القسم الثانى بالمجموعة الأولى بجانب 6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة والاتحاد ودجلة.

وتم خلال الجلسة عرض اللائحة الخاصة باتحاد الكرة ومناقشة أهم بنودها وعلي رأسها الـ8 سنوات وبند الانتخابات و مقعد المرأة و رابطة الأندية.