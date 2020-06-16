رياضة | أبرز قرارات اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية الصعيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أبرز قرارات اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
إجتمع اللجنة الخماسية التي تدير إتحاد الكرة مع عدد من أندية مجموعة الصعيد، بالقسم الثاني، وهم الإعلاميين و بني سويف و سوهاج و البنك الأهلي و الفيوم وشبان قنا .
وشهد الإجتماع موافقة أعضاء اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، على تخفيض عدد الفرق الهابطة من القسم الثاني للثالث إلى فريقين فقط من كل مجموعة بدلا من 5 فرق ليصبح عدد الفرق الهابطة من الثلاث مجموعات 6 أندية.
وافقت أندية القسم الثانى للدورى بالإجماع على مقترح اتحاد الكرة باختيار نائب رئيس الجبلاية بالانتخاب، وذلك خلال اجتماع اتحاد الكرة اليوم مع أندية القسم الثانى بالمجموعة الأولى بجانب 6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة والاتحاد ودجلة.
وتم خلال الجلسة عرض اللائحة الخاصة باتحاد الكرة ومناقشة أهم بنودها وعلي رأسها الـ8 سنوات وبند الانتخابات و مقعد المرأة و رابطة الأندية.