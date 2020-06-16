رياضة | قبل استئنافه.. ماذا قدم الزمالك والأهلي في الدوري المصري هذا الموسم؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل استئنافه.. ماذا قدم الزمالك والأهلي في الدوري المصري هذا الموسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود الحياة لملاعب كرة القدم المصرية بشكل رسمي الشهر المقبل، حيث أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استئناف المنافسات الرياضية مجددًا يوم 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت 3 أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وتستأنف الأندية المصرية التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، استعدادًا لاستكمال الموسم الحالي، على أن تعود المنافسات الرياضية ومن بينهما بطولة الدوري الممتاز يوم 25 يوليو القادم.

ويتصدر فريق الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ويليه فريق بيراميدز في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويأتي الزمالك رابعًا برصيد 31 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز قبل استئنافه مجددًا:-

الأهلي:

خاض الأهلي 17 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة ولم يخسر أي مباراة، سجل لاعبوه 48 هدفا بينهما هدفين اعتباريين، واستقبلت شباكه 4 أهداف.

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حصد فريق الأهلي 49 نقطة يعتلي بها صدارة ترتيب الدوري الممتاز بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه المقاولون.

ويتصدر وليد سليمان نجم الأهلي قائمة ترتيب هدافي الأحمر في الدوري الممتاز هذا الموسم وسجل 6 أهداف لفريقه.

الزمالك:

خاض فريق الزمالك 16 مباراة أيضًا في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حقق 9 انتصارات ، و4 تعادلات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 22 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

حصد الفريق الزملكاوي 31 نقطة ويحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز بالموسم الحالي.

ويتقاسم الثاني أحمد سيد زيزو ومصطفي محمد ترتيب هدافي الفريق الأبيض في الدوري هذا الموسم وسجل كل منهما5 أهداف.