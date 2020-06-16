رياضة | جماهير ليفربول تتلقي بشرى سارة بشأن صلاح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جماهير ليفربول تتلقي بشرى سارة بشأن صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي نبأ سار بشأن إصابة المصري محمد صلاح نجم الفريق وإمكانية لحاقه بالمباراة القادمة للريدز.

وقال صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن صلاح لا يعاني من أي إصابة مثلما أشاع مؤخرا وأن غيابه هو وروبرتسون عن مباراة بلاكبيرن روفرز الودية الأسبوع الماضي كان بسبب قلق الفريق عليهم من تعرضهم إلى إجهاد لعدم جاهزيتهم بشكل كامل.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن صلاح شارك في تدريبات نادي ليفربول الجماعية أمس بشكل طبيعي ولا يعاني من أي شئ.

وأشارت إلى أن محمد صلاح سيكون متواجد في مباراة ليفربول وإيفرتون القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن قرار مشاركته من عدمها في يد يورجن كلوب مدرب الريدز.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي ايفرتون يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.