رياضة | عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن تراجع نادي الزمالك عن التعاقد مع الظهير الأيمن لنادي الصفاقسي التونسي حمزة المثلوثي، خلال فترة الانتقالات القادمة، وذلك بعد اقتراب اللاعب من الانضمام للابيض.

وقالت صحيفة "المغرب" التونسية، أنه بالرغم من تقديم الزمالك عرض مغري للاعب، إلا أن الفريق المصري تراجع في اللحظات الأخيرة عن حسم الصفقة، في ظل عدم توقيع اللاعب على عقود حتى اللحظة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الموقف من النادي المصري قد يغير وجهة اللاعب الذي يحظى باهتمام عدد من الأندية الخليجية والتونسية وعلى رأسها نادي الترجي.

ويعاني الزمالك في مركز الظهير الأيمن وذلك منذ هروب التونسي حمدي النقاز في يناير الماضي، واعتماد باتريس كارتيرون مدرب الفريق علي حازم إمام بمفرده والذي يعاني كثيرا من تذبذب في المستوي.