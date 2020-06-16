رياضة | نجم مانشستر يونايتد يجبر حكومة بريطانيا على التراجع عن قرار إلغاء قسائم الطعام المجانية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد يجبر حكومة بريطانيا على التراجع عن قرار إلغاء قسائم الطعام المجانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد، في المساهمة بتغيير قرار الحكومة البريطانية بالتراجع عن قرار إلغاء قسائم الطعام المجانية للعائلات غير القادرة خلال فترة عطلات المدارس.

وكان راشفورد، الذي جمع 20 مليون جنيه إسترليني (3ر25 مليون دولار) للأعمال الخيرية في الأسابيع الأخيرة، قد كتب خطابا مفتوحا للبرلمانيين البريطانيين أمس الاثنين، يطالب فيه بإلغاء قرار عدم تسليم قسائم الوجبات المجانية لطلاب المدارس خلال فصل الصيف.

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وبعد رفضها في البداية تغيير خطتها، تراجعت الحكومة البريطانية وأعلنت اليوم الثلاثاء أنها بصدد إنشاء صندوق لتزويد الأطفال الذين يتلقون الوجبات بالمجان خلال فترة الدراسة، بقسيمة طعام مدتها ستة أسابيع خلال فترة العطلة.

وقال راشفورد في تغريدة عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء :"لا أعرف حقا ماذا أقول. فقط أنظروا إلى ما يمكننا فعله حينما نتكاتف. هذه هي إنجلترا في 2020".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رحب بمساهمة راشفورد فيما يتعلق بمساعدة الفقراء.