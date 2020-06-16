رياضة | اتحاد الكرة: استئناف الدوري قرار دولة ويجب الالتزم به

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: استئناف الدوري قرار دولة ويجب الالتزم به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن قرار استئناف الدوري الممتاز قرار دولة.

وتابع الجنايني، أن تصريحات الوزير بشأن الدوري ليست تدخلًا حكوميًا كما يدعي البعض.

Advertisements

وكان اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن فى مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء عن استئناف التدريبات للأندية يوم 20 يونيوالجاري على أن تكون هناك فرصة لاستئناف بطولات اتحاد الكرة يوم 25 يوليو القادم.

وأكد عمرو الجنايني في الاجتماع الذي عقد اليوم مع ممثلي الأندية، أن استئناف الدوري قرار دولة يجب الالتزام به، كما رفض هجوم بعض الأندية عليه.

وواصل: "قرار الحكومة بعودة الدوري ليس تدخلًا منها ففي الظروف الحالية القرار ليس قرار الاتحاد ولكنه قرار دولة وهو ما أكده الفيفا في مخاطباته، حيث أن كل حكومة أدرى بظروفها والحالة الصحية بالبلاد".