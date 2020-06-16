رياضة | أية مدني: دعم اللجنة الأولمبية المصرية سر تواجدي الإداري على المستوى الدولي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أية مدني: دعم اللجنة الأولمبية المصرية سر تواجدي الإداري على المستوى الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعربت أية مدني بطلة مصر السابقة للخماسي الحديث ورئيسة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية عن شكرها وتقديرها لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب والذي منح لجنة اللاعبين دور مهم ومفعل داخل اللجنة الأولمبية.
قالت أية مدني ، في السابق لجنة اللاعبين لم يكن لها دور ولكن مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الحالي أصبح للجنة اللاعبين دور ولها نشاط وهو خطوة مهمة للغاية بمشاركة اللاعبين وأن تكون تجاربهم في الرياضة محل إهتمام لإعداد أجيال للمستقبل.
أوضحت أية مدني ، مساهمة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب والدعم الذي وجدته منذ تنصيبي رئيسه للجنة اللاعبين كان له دور كبير في إنطلاقة دولية بالتواجد كعضو في لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية رغم أن إختيار أعضاء لجنة اللاعبين في اللجنة الأولمبية الدولية يكون من ألعاب أخرى غير الخماسي الحديث ولكن دور اللجنة الأولمبية المصرية ودعمي بجانب تاريخي في البطولات كان له دور في التواجد كعضو في لجنة اللاعبين الدولية.
أضافت أية مدني ، دعم اللجنة الأولمبية المصرية كان له دور في تواجدي كعضو في لجنة لتطوير باللجنة الأولمبية الدولية وأيضا عضو في اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الملاكمة الدولي حتى أولمبياد طوكيو والمساهمة في برامج مهمة من أجل تطوير الرياضة على المستوى المحلي الإقليمي والدولي.
أشارت أية مدني ، التواجد الدولي مهم للغاية وأن يكون لمصر ممثل في لجان مهمة في المناصب الدولية واللجنة الأولمبية الدولية أمر مهم للغاية وفي نفس الوقت يكون صعب للغاية تحقيقه ويحتاج إلى علاقات قوية وتواصل دولي كبير بجانب إسم اللاعب وتاريخه الدولي في اللعبة التي يمارسها ، ووجدت هذا الدعم والإتصالات الدولية من اللجنة الأولمبية المصرية التي دعمت بقوة وساعدت حتى أحصل على هذه المناصب ويصبح لمصر ممثل يعبر عنها دوليا في أهم التجمعات الإدارية.
ختمت أية مدني ، أتمنى أن أكون سفيرة لمصر على قدر المسئولية وأحافظ لمصر على هذا التواجد الدولي وهذه مسئولية كبيرة وهناك تواصل مستمر مع اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس هشام حطب حتى نكون على خط واحد بما فيه مصلحة مصر والرياضة المصرية التي تتقدم بخطى ثابته سواء على مستوى النتائج أو المستوى الإداري.