رياضة | الاتحاد الجزائري ينتهي من اعداد البروتوكول الصحي لعودة النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الجزائري ينتهي من اعداد البروتوكول الصحي لعودة النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهي الاتحاد الجزائري لكرة القدم من اعداد البروتوكول الصحي المطلوب من أجل عودة النشاط الرياضي مرة أخري في البلاد، بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت أنه سلم، أمس الاثنين، وثيقة البروتوكول الصحي إلى وزارة الشباب والرياضة التي طلبت من كل الاتحادات الرياضية إيفادها بذلك، تمهيدا لاستئناف النشاط الرياضي.

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وأكد الاتحاد أنه سيتم الكشف عن مضمون هذه الوثيقة بعد الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة.

وكان الاتحاد قد أقر خطة لاستكمال موسم 2019/2020 بعد رفع الحجر الصحي، تقضي بالعودة للتدريبات لفترة تتراوح ما بين خمسة وستة أسابيع، ثم إتمام الدوري في غضون ثمانية أسابيع.