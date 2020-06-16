رياضة | المتضررون والمستفيدون من عودة الدوري المصري (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المتضررون والمستفيدون من عودة الدوري المصري (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس الاثنين، عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، على أن يتم استئناف المنافسات الرياضية في مصر ومن بينها الدوري الممتاز يوم 25 يوليو المقبل، بعد توقف دام 3 أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأحدث هذا القرار انقسامًا كبيرًا بين أندية الدوري المصري الممتاز، بين أندية مؤيدة للقرار وعودة البطولة المحلية، وأخري ترفض استئناف الدوري وتطلب إلغاء الموسم الحالي، والاستعداد للموسم الجديد خوفًا من فيروس كورونا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" المتضررون والمستفيدون من عودة الدوري المصري الممتاز:-

أولًا.. المستفيدون:

- الأهلي:

يعد الأهلي من أكثر المستفيدين من عودة منافسات الدوري واستكمال الموسم الحالي، خاصة وأنه يتصدر الترتيب برصيد 49 نقطة وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة، وأصبح تتويجه باللقب المحلي هذا الموسم مضمونًا بنسبة كبيرة، ولا يريد أن يفوت فرصة إضافة بطولة جديدة لخزينة بطولاته، حيث أنه في حالة إلغاء الموسم سيتم اعتباره كأنه لم يكن ولن يتم اعتماد بطل للمسابقة.

- رينيه فايلر:

مدرب النادي الأهلي السويسري رينيه فايلر من السعداء ايضًا بعودة بطولة الدوري المصري، خاصة وأنه يمني النفس بحصد لقب البطولة المحلية رفقة الفريق الأحمر، وإضافتها لرصيد البطولات التي حققها خلال مشواره التدريبي، وستكون هذه هي البطولة الثانية له مع الفريق الأحمر، بعدما توج مع الفريق بكأس السوبر المصري في وقت سابق.

- المقاولون العرب:

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من المستفيدين ايضًا من عودة الدوري الممتاز واستكمال الموسم، فريق المقاولون العرب والذي يقدم عروضًا قوية هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة، ويمني النفس بإنهاء المسابقة في أحد مراكز المقدمة والعودة للمشاركة في البطولات الإفريقية بالموسم المقبل، أما في حالة إلغائه سيضيع عليه فرصة التأهل لإحدي البطولات القارية، خاصة وأنه سيتم إلغاء نتائج الموسم بالكامل.

- عبد الله السعيد:

يأتي عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز ضمن قائمة المستفيدين من عودة الدوري الممتاز مجددًا، حيث يتصدر اللاعب جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 13 هدفًا وبفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه محمد شريف صاحب المركز الثاني، ويرغب في الحصول على جائزة هداف البطولة هذا الموسم، كما يتطلع للتقدم في ترتيب نادي المائة بالبطولة المحلية، بعدما وصل رصيد أهدافه لـ 103 وأصبح على بعد 3 أهداف من تخطي رقم محمد أبوتريكة صاحب الـ106 هدفًا، و4 أهداف تفصله عن رقم أحمد الكأس 107 هدفًا.

ثانيًا.. المتضررون:

- الزمالك:

يعد فريق الزمالك من أكثر المتضررين من بطولة الدوري الممتاز، حيث أنه يحتل المركز الرابع في الترتيب برصيد 31 نقطة وإذا تم إلغاء منافسات الموسم الحالي وعدم اعتماد بطلًا للمسابقة، سوف يتم الاعتماد على ترتيب الموسم الماضي مما يؤهله للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، أما في حالة الإلغاء ستتضاءل فرصه مشاركته في البطولات الإفريقية بالموسم الجديد.

- المصري:

كان يأمل فريق المصري البورسعيدي صاحب المركز العاشر في ترتيب الدوري هذا الموسم، في إلغاء المسابقة وإعتبار الموسم كأن لم يكن، حيث أنه في هذه الحالة يضمن المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل، بإعتبار أنه كان يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري بالموسم الماضي، أما بعد قرار استئناف البطولة لن يكون له مكانًا بالبطولات القارية في الموسم الجديد.

- ثلاثي القاع:

من المتضررين ايضا من عودة النشاط الكروي واستئناف بطولة الدوري الممتاز أندية المؤخرة وادي دجلة والمقاصة ونادي مصر، وكان يرغبون في إلغاء الموسم بالكامل وعدم اعتماد نتائجه، وإلغاء الهبوط، حتي يضمنوا التواجد في دوري الأضواء والشهرة في الموسم الجديد ومحاولة تحسين نتائجهم للاستمرار مع الكبار بعدما كانوا قاب قوسين أو أدني من الهبوط لدوري القسم الثاني.