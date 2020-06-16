رياضة | صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد مع أحد نجوم فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن النادي الملكي يسعى إلى ضم لوكاس هيرنانديز الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

Advertisements

وأشارت إلى أن الميرنجي كان يأمل في ضم اللاعب أثناء تواجده مع أتلتيكو مدريد، إلا أن الأخير رفض بيع نجمه المفضل إلى الجار اللدود.

وتابعت الصحفية الإسبانية، أن العلاقة بين ريال مدريد وبايرن مُتقلبة، لكن النادي الألماني مستعد للتفاوض مع الميرنجي، مقابل حصوله على خدمات الظهير المغربي أشرف حكيمي المعار إلى بوروسيا دورتموند.

وأكدت الصحيفة أن مشكلة حكيمي مع الملكى أنه يطلب ضمان مقعد أساسي عند العودة إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، وهذا مستحيل فى ظل وجود كارفاخال.