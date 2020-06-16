عزيمة المثلوثي حل سحري لإنقاذ طارق حامد في الزمالك (تحليل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتزم نادي الزمالك تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين في الفترة المقبلة، وتردد في الآونة الأخيرة أن التونسي حمزة المثلوثي أحد أبرز المرشحين للانضمام للفريق الأبيض، بعد اقتراب المفاوضات من نهايتها مع النادي الرياضي الصفاقسي بحسب تقارير عديدة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز أرقام اللاعب التونسي، وهل يستفيد الزمالك من ضمه إلى صفوفه؟..

البداية مع البنزرتي

حمزة المثلوثي يبلغ من العمر 27 عامًا، وطوله 177 سم، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، بدأ مسيرته الكروية في النادي البنزرتي موسم 2009/2010، في عمر الـ17 عامًا، وشارك في مباراة وحيدة في أول مواسمه مع الفريق، قبل أن يشارك في 4 مباريات في الموسم التالي، حتى نضج كرويًا وبدأ المشاركة بشكل أساسي في عمر الـ 19 عامًا.

شارك المثلوثي مع البنزرتي في 128 مباراة خلال 7 مواسم، وسجل خلالها 3 أهداف، وصنع 5، وتحصل على 18 إنذار فقط، وتعرض للطرد في مناسبة وحيدة.

وخلال مشاركته مع البنزرتي، توج ببطولة واحدة، وهي بطولة كأس تونس موسم 2012/2013، وحصل على مركز وصيف الدوري في موسم 2011/2012، وشارك في الموسم الذي يليه في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مشاركته الأولى أمام ديناموز هراري في الدور التمهيدي، وصعد الفريق ليواجه النادي الأهلي، وتعادل معه في تونس، وتعرض للهزيمة 2-1 في القاهرة ليودع البطولة، وشارك في لقائي الأهلي بالكامل وشارك أمام ديناموز هراري في لقاء الذهاب في تونس وتقلد المثولثي شارة قيادة الفريق في عمر الـ 21 عامًا خلال موسم 2014/2015.

تجربة الصفاقسي

انتقل المثلوثي للصفاقسي مع بداية موسم 2016/2017، يشارك مع الفريق في 99 مباراة خلال 4 مواسم، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 15 هدفًا، وتعرض للطرد في مباراة واحدة، وتحصل على 13 إنذارًا فقط، بمعدل إنذار كل 9 مباريات تقريبا، وهو حاليًا كابتن وقائد الفريق، وتوج مع الصفاقسي ببطولة وحيدة (كأس تونس 2018/2019).

وأفريقيًا شارك المثلوثي مع الصفاقسي في نسختين من الكونفيدرالية الاأفريقية، النسخة الماضية التي خرج فيها الفريق على يد أكاديمية بارادو الجزائري، والنسخة التي سبقتها على يد نهضة بركان في قبل النهائي.

المشاركات الدولية

شارك المثلوثي في 29 مباراة دولية الأولي كانت عام 2014 والأخيرة عام 2018 حيث أن المثلوثي لم يكن الظهير الأيمن الأساسي في تونس مع وجود النقاز وياسين مرياح ومحمد دراجر، مشاركته الاخيرة كانت منذ عامين خلال مباراة ودية مع المغرب وشارك في دقيقة واحده فقط وكانت فترته الذهبية مع المنتخب خلال عامي 2014 و2015، خلال 29 مباراة صنع 3 أهداف أبرزها كان أمام غينيا الاستوائية في كأس الامم الافريقية 2015 والتي شهدت خروج المنتخب التونسي بعد الهزيمة 2-1 في مباراة شهدت جدل تحكيمي كبير.

الأرقام الإجمالية

إجمالا شارك المثولثي مع الأندية ومع المنتخب التونسي في 256 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 23 هدفًا، بإجمالي مشاركة في 33 هدفًا (0.12 هدف في المباراة) وتحصل على 34 إنذارًا، وتعرض للطرد في مناسبتين وهي أرقام تعكس مدي انضباطه في الملعب خاصة لمركز مدافع أيمن.

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المديرين الفنيين

خلال ما يقرب من 10 مواسم كاملة في الدوري التونسي تدرب المثلوثي على يد العديد من المديرين الفنيين أبرزهم رود كرول ونيبوشا وجورج كوستا وشهاب الليلي ومنذر الكبير وماهر الكنزاري بالاضافة إلى المديرين الفنيين للمنتخب الوطني الان جريس وجورج ليكنز وهنري كاسبرزاك وفوزي البنزرتي وماهر الكنزاري ونبيل معلول.

كيف سيفيد الزمالك؟

يعاني الزمالك بشدة في مركز الظهير الأيمن بعد الخلافات التي حدثت مع النقاز، وتركه للفريق منذ شهور، ويعتمد في هذا المركز على حازم إمام ومحمد عبدالسلام، وأحيانًا محمد عبدالغني، وهو نقطة ضعف كبيرة، خاصة أن طارق حامد يبذل جهدًا كبيرًا في التغطية على هذا المركز، مما يجعله في أحيان كثيرة يترك العمق ويترك فرجاني ساسي وحيدًا.

تحليل المثلوثي

تحليل المثلوثي

ذلك من الناحية التكتيكية، ومن الناحية الفنية، المثلوثي إلى حد كبير لاعب جيد بدنيًا، وقليل الإصابات خلال المواسم الـ10 الماضية، وكما وضحت في السطور السابقة هو شخصية قيادية ومنضبط، وذلك سيفيد الزمالك كثيرًا.

تحليل المثلوثي

المثلوثي خفيف الحركة، ويعتبر لاعب نشيط، لكن في المساحات الفارغة، ولا يجيد المراوغة، وفي أحيان ليست قليلة لا يجيد اتخاذ القرار الأفضل بالتمرير أو بلعب الكرات العرضية للاعب الأكثر فرصة للتسجيل، وهو لاعب دفاعيًا أفضل، وأكثر انضباطًا.

ووفقًا لكل التقييمات الخاصة باللاعب، سواء مواقع إحصائيات اللاعبين، أو حتى Football manager المهتمة بأداء اللاعبين، فإن أبرز مميزات اللاعب هي عقليته والعزم والإصرار، وإنه يتغلب بذلك على مهاراته المنخفضة،مما يجعل اللاعب اختيار جيد جدًا للزمالك.