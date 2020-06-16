شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ونجوم الكرة الحاليين بـ«لوك سبعيناتي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على موقع «تويتر»، مجموعة من الصور التخيلية لنجوم الكرة الحاليين؛ حال مشاركتهم في مونديال 1970.

ويحيي «فيفا» ذكرى مونديال 1970، الذي استضافته المكسيك، وهي البطولة التاسعة من مسابقات كأس العالم، وحصل على لقبها المنتخب البرازيلي.

ونشر الحساب صورًا للنجوم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ومحمد صلاح وبوجبا ونيمار ومبابي، وقد تغير مظهرهم تمامًا ليعودوا 50 عامًا إلى الوراء.

صلاح ونجوم الكرة الحاليين يعودون 50 عامًا إلى الوراء

صلاح ونجوم الكرة الحاليين يعودون 50 عامًا إلى الوراء

صلاح ونجوم الكرة الحاليين يعودون 50 عامًا إلى الوراء

صلاح ونجوم الكرة الحاليين يعودون 50 عامًا إلى الوراء

صلاح ونجوم الكرة الحاليين يعودون 50 عامًا إلى الوراء