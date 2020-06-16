شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينتهي من الاجتماع بـ 6 اندية بالدوري الممتاز لمناقشة لائحة النظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي منذ قليل إجتماع مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مع 6 أندية دوري ممتاز والذي بدأ اليوم بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدوري للموسم الجاري حيث حضر الأجتماع ممثلون عن أندية ، الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة

وكان وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة قد أكد لـ"الخليج 365" قبل انطلاق الاجتماع أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة المناطق بداية من الأسبوع بعد المقبل للاجتماع برؤساء الأندية للقسم الثالث وتحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية خلال الفترة المقبلة، تابع العطار أن الهدف من زيارة اللجنة الخماسية للمنطقة من أجل التوفير على رؤساء الأندية من السفر للقاهرة والتواجد باتحاد الكرة ورغبة اللجنة فى زيارة المناطق والتعرف أكثر على أندية القسم الثالث ومعرفة رأيهم فى العديد من الأمور منها اللائحة وأيضا تصوراتهم لتطوير البطولات .

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وأعلن أشرف صبحى تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، وكشف عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.

وأكد أشرف صبحي أن عودة الحياة الرياضية وتخفيف الآثار والأعباء الإقتصادية الناتجة عن توقف النشاط هو هدف القيادة السياسية كاشفًا عن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجاري حتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.