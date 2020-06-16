شكرا لقرائتكم الاندية توافق في اجتماع الجبلاية على بند الـ 8 سنوات وترفض تحديد سن للمرشح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد اجتماع 6 أندية من الدوري الممتاز و اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الموافقة على تطبيق بند الـ8 سنوات فى لائحة اتحاد الكرة المقبلة على المنصب بمعني أن أي شخض تواجد فى منصب العضوية لـ8 سنوات يحق له الترشح على منصب آخر ولكن لا يحق له الترشح على العضوية مجدداً.

كما شهد الإجتماع رفض الأندية وعلى رأسها الأهلي لمقترح وضع سن معيين وهو 70 عاما لأي مرشح على أي منصب ووافق مسئولو اللجنة الخماسية على طلب الأندية وسيتم عدم وضعه فى اللائحة.

كشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة.

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أضاف سليم فى تصريحات صحفية عقب أجتماع اليوم عقب انتهاء الاجتماع، أن الأندية أقترحت على اللجنة الخماسية الاكتفاء بما قدم من مسابقة الدورى بالموسم الحالى، ومنح الأهلى لقب المسابقة، مع انطلاق موسم جديد يبدأ من أول أغسطس لحصول الأندية على فترة إعداد كافية، هو ما سيتم مناقشته مع وزير الرياضة، كما أن بعض الأندية طالبت أن يكون الموسم الجديد من الدورى يقام بنظام "مجموعتين" إلا أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني رفضت المقترح ، وقال المدير التنفيذى لمصر المقاصة حديثه، إنه سيتم إنشاء رابطة دوري المحترفين بعد الاتفاق مع اللجنة الخماسية والاندية.

اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عقدت اجتماعًا مع 6 أندية دوري ممتاز اليوم الثلاثاء فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدوري للموسم الجاري .

أعلن أشرف صبحى تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، وكشف عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.

وأكد أشرف صبحي أن عودة الحياة الرياضية وتخفيف الآثار والأعباء الإقتصادية الناتجة عن توقف النشاط هو هدف القيادة السياسية كاشفًا عن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجاري حتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.