الامارات | إصابة لاعب ليفربول بارتجاج في المخ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب ليفربول بارتجاج في المخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أن لاعبه النيجيري تايوو أونيي، المعار لفريق ماينز الألماني، يتعافى بشكل جيد من إصابته في الرأس بارتجاج في المخ، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام أوغسبورغ في الدوري الألماني.

وذكر ليفربول عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، أن اللاعب البالغ 22 عاماً اضطر للخروج على محفة خلال الشوط الأول من المباراة التي أقيمت أمس الأول الأحد، بعد تعرضه لالتحام قوي وسقوط شديد.

وتابع النادي: "أونيي نقل إلى أحد المستشفيات وخضع للأشعة التي أكدت عدم وجود كسر، وبقي في المستشفى للخضوع للملاحظة".

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