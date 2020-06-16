الامارات | اجتماع غداً لاتحاد الملاكمة لبحث مستقبل اللعبة وآليات عودة النشاط

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع غداً لاتحاد الملاكمة لبحث مستقبل اللعبة وآليات عودة النشاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أمين السر العام لاتحاد الإمارات للملاكمة حسن الحمادي، أن عودة الحياة للصالات وضوابط وإجراءات إلتحاق لاعبي المنتخبات الوطنية بالحصص التدريبية تحت قيادة الجهاز الفني ستتصدر المناقشات خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرابع والعشرين غداً، والذي يعقد " عن بعد"، عبر تطبيق الاتصال المرئي برئاسة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، أنس العتيبة، نائب رئيس الاتحاد الدولي.

وقال الحمادي في تصريح له إن جدول الأعمال يتضمن أيضا بحث مستقبل اللعبة، وتصورات المسابقات في الموسم القادم، ووضع المدربين من الجوانب الفنية والمالية.

وأضاف الحمادي في تصريح صحافي: تابعنا التطورات المحلية الداخلية الإيجابية للوضع الراهن، ووفقا لتعليمات الهيئة العامة للرياضة الصادرة في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، والتي طلبت من الاتحادات الرياضية وضع تصوراتها لعودة النشاط الرياضي في أقرب وقت ممكن مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، نعقد هذا الاجتماع لاتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق تلك التعليمات، وتوفير كل عناصر السلامة والأمان للاعبي ولاعبات المنتخب عند عودتهم لصالة التدريبات، بما في ذلك الفحص الطبي، والتعقيم اللازم للصالة، إلى جانب توفير مسافات التباعد الاجتماعي، وإجراء الحصص التدريبية على فترات، بحيث لا يتوافر في الصالة إلا عدد محدود من اللاعبين يتوافق مع العدد المطلوب، ويوفر مسافات التباعد الاجتماعي.

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