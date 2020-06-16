شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تركية: «النني» يرفض الاستمرار في بشكتاش ويريد العودة للبيرميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن العلاقة بين النجم المصري محمد النني وناديه التركي بشكتاش، الذي يقضي في صفوفه فترة إعارة من ناديه الأصلي أرسنال الإنجليزي، تعيش أيامها الأخيرة إذ يرغب اللاعب في العودة للدوري الإنجليزي عقب نهاية الموسم، حسب تقارير تركية.

وأوضح موقع «فاناتيك» التركي أن «النني» سينهي مسيرته مع بشكتاش بعد المباريات الـ 7 المتبقية من الموسم، رغم التقارير الإيجابية التي كانت قد وصلت للمدير الفني للفريق سيرجين يالشين بإمكانية استمرار اللاعب تحت قيادته بعدما اجتمع مسؤولو النادي التركي مع مسؤولي أرسنال من أجل التفاوض حول تجديد إعارة المصري.

ولفت الموقع التركي أيضًا إلى إصرار نادي أوليمبياكوس اليوناني على الحصول على خدمات اللاعب الدولي المصري في ظل وجود عروض أخرى لـ«النني» من أندية إنجليزية، فيما أكد التقرير أن «النني» يفضل العودة للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم.

وكان اللاعب المصري قد دخل في صدام مع إدارة النادي في الفترة الماضية لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة مهددًا بفسخ تعاقده مع الفريق على غرار زميله السابق لوريس كاريوس والذي كان يقضي بدوره فترة إعارة في بشكتاش من ليفربول، كما أشارت تقارير تركية سابقًا.

واضطر بشكتاش لدفع المبالغ المستحقة لـ«النني» رغم الأزمة المالية التي يمر بها النادي من أجل تجنب خسارته، إلا أن إدارة النادي شعرت بالاستياء نتيجة التطورات الأخيرة، كما أشار الموقع التركي، إذ فقدت الأمل في استمرار المصري في صفوف الفريق.

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