شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يقود السباق على توقيع «هافرتز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود نادي بايرن ميونخ الألماني السباق على توقيع نجم باير ليفركوزن ومنتخب المانشافت كاي هافرتز، الذي يعتبر من أبرز المواهب التي تألقت في البوندسليجا هذا الموسم.
وحسب صحيفة «تيليجراف» البريطانية، فإن اللاعب صاحب الـ 21 عامًا يعتبر هدفًا للعديد من أندية القمة في أوروبا ولاسيما الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وتشيلسي، إلا أن بايرن ميونخ يبدو الأقرب حاليًا للحصول على خدماته.
ويأمل بطل ألمانيا في الحصول على توقيع نجم وسط المانشافت مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، حسب التقرير البريطاني، مع فتح باب سوق الانتقالات الصيفية القادم.
وخاض «هافرتز» 39 مباراة هذا الموسم بقميص ليفركوزن في جميع البطولات سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 8 آخرين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
46,289
-
تعافي
12,329
-
وفيات
1,672
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يقود السباق على توقيع «هافرتز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.