شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يقود السباق على توقيع «هافرتز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود نادي بايرن ميونخ الألماني السباق على توقيع نجم باير ليفركوزن ومنتخب المانشافت كاي هافرتز، الذي يعتبر من أبرز المواهب التي تألقت في البوندسليجا هذا الموسم.

وحسب صحيفة «تيليجراف» البريطانية، فإن اللاعب صاحب الـ 21 عامًا يعتبر هدفًا للعديد من أندية القمة في أوروبا ولاسيما الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وتشيلسي، إلا أن بايرن ميونخ يبدو الأقرب حاليًا للحصول على خدماته.

ويأمل بطل ألمانيا في الحصول على توقيع نجم وسط المانشافت مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، حسب التقرير البريطاني، مع فتح باب سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وخاض «هافرتز» 39 مباراة هذا الموسم بقميص ليفركوزن في جميع البطولات سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 8 آخرين.