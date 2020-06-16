شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، إلى مقر اتحاد الكرة، لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، لمناقشة لائحة النظام الأساسي وموقفهم من عودة الدوري في الموسم الجاري.
كما وصل محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، وماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، إلى مقر اتحاد الكرة.
ويعقد مسؤولو اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا مع 6 أندية دوري ممتاز، اليوم الثلاثاء، بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم في لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم في موقف الدوري للموسم الجاري.
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