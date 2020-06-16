شكرا لقرائتكم اتحاد العاب القوى يستفسر من استاد القاهرة عن تدريبات المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوى على التوجه إلى استاد القاهرة ، للاستفسار عن استعداد الاستاد لاستقبال تدريبات المنتخب خلال الفترة المقبلة ، في ظل إعلان وزارة الرياضة موعد عودة النشاط الرياضى على مستوى التدريبات و المنافسات .

قال سيف شاهين سأتوجه إلى مسئولي ستاد القاهرة للاستفسار عن استعداد الملاعب لاستقبال تدريبات لاعبى منتخب العاب القوى ، مؤكدا أنه سيتم التدريب فى استاد القاهرة للاعبى الرمى بينما المركز الأولمبى لمجموعة الجرى، على أن تكون هذه المجموعة لديها خياران إما الإقامة فى فندق المركز وعدم مغادرته لضمان سلامتهم، أو خوض التدريبات والعوة لمنازلهم، على أن يتم التردد على المركز بصفة يومية للمشاركة فى التدريب، مع تعقيم الصالة و عمل كشف أولى كل يوم عليهم .

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كان اتحاد ألعاب القوى قد استقر على اختيار استاد القاهرة والمركز الأولمبى بالمعادى لخوض تدريبات لاعبى المنتخب بعد استئناف النشاط الرياضى، والمقرر له منتصف يونيو الجارى، على أن يتم تقليل عدد من ينتظمون فى التدريبات منعا للتكدس.

عقدت وزارتا الرياضة والإعلام مؤتمر صحفيا لإعلان تفاصيل عودة النشاط، حيث أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم التنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الأثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

وأكد وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضى والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسى الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.