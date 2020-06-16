شكرا لقرائتكم العدل يجتمع مع الأجهزة الفنية لليد لشرح الإجراءات الإحترازية لعودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد جلسة مع الأجهزة الفنية للأندية خلال الأيام المقبلة لشرح الإجراءات الإحترازية التى سيتم تطبيقها حين عودة النشاط سواء بالتدريبات أو المباريات فى ظل تكليفه من قبل المجلس بتولى هذا الملف .

ومن المنتظر أن يعود أندية اليد إلى التدريبات أول يوليو على أن يتم إستئناف النشاط فى شهر أغسطس وفقا للخطة المعلنة من وزارة الشباب و الرياضة .

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن الجاهزية لعودة النشاط تدريجيًا بالتدريبات و استئناف النشاط بوضع خطة منظمة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لبدء الموسم الجديد من أجل مونديال مصر 2020 الذى ستسضيفه مصر يناير المقبل.

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وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إنه كانت لا توجد أى نية لإلغاء النشاط على صعيد اللعبة خاصة أنه لابد من تحديد الصعود والهبوط للمحترفين والممتاز، ويتبقى لقاءات قليلة على إنهاء المسابقات فضلاً عن المسابقات المتعلقة بالحافز الرياضى.

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرًا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لـ عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.