شكرا لقرائتكم الاتحاد الإنجليزي يعلن حكمى ديربي إيفرتون وليفربول وقمة مان سيتي وأرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، عن حكم مباراة ديربي الميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول والمقرر إقامته الاحد المقبل، على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يتم إستئناف الدوري الإنجليزي غداً،الأربعاء، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر ان يستضيف أستون فيلا شيفيلد يونايتد فى السابعة مساءاً، وتقام قمة مانشستر سيتي ضد أرسنال فى التاسعة والربع مساءاً.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"البريطانية، فإن الاتحاد الإنجليزي أسند ديربي الميرسيسايد إلى الحكم مايك دين.

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أضافت الصحيفة، إنه فى حالة فاز أرسنال على مانشستر سيتي غداً، الأربعاء، فقد يتمكن فريق ليفربول من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الأول منذ 30 عاماً، حالة الفوز على إيفرتون فى جوديسون بارك.

وسيتولى مايكل أوليفر مسئولية إدارة مباراة أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد غدا،ًالأربعاء، في المباراة الأولى بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، وسيكون أنتوني تايلور، من مانشستر الكبرى، هو حكم موقعة مان سيتي وأرسنال.

وأخيراً، يدير جوناثان موس تحكيمياً مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد مساء الجمعة المقبل، على "ستاد توتنهام".