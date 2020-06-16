شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يستعلمون من جهاز الكرة عن موعد العودة للتدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعلم لاعبو الأهلي من جهاز الكرة بالنادي عن موعد العودة للتدريبات، بعد قرار الدولة المصرية بعودة النشاط في ظل عدم وصول أي اخطار لهم حتى الأن ،خاصة وأن بعضهم يتواجد خارج القاهرة ويحتاج بعض الوقت للعودة تمهيداً للانتظام في التدريبات، وأبلغ فايلر المدير الفني للفريق والمتواجد حالياً في سويسرا لقضاء أجازة مع أسرته جهازه المعاون بإقامة التدريبات في تمام الساعة الخامسة مساءاً يومياً، في الوقت الذي لم يؤكد هل سيعود الفريق للتدريبات بداية من يوم السبت المقبل كما تم الإشارة اليه في قرار مجلس الوزراء أم سيتم التأخر عن ذلك الموعد.

Advertisements

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.