شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: سعيد لعودة النشاط.. وننتظر خريطة زمنية من الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن سعادته بعودة النشاط الرياضي من جديد، بعد القرار الذي أعلنه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسماح للأندية ببدء التدريبات يوم 20 يونيو الجاري، على أن تعود المسابقات في 25 يوليو المقبل.

وقال صدقي في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذي يقدمه سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: سعيد بعودة النشاط بالتأكيد والكلام كان واضحاً بعودة التدريبات من يوم 20 والمباريات الرسمية من 25 يوليو، ولكن كان يجب أن يكون هناك وضوحاً من الاتحاد في عودة الدوري أو بداية موسم جديد.

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أضاف مدرب سموحة: عن نفسي أتمنى استكمال الدوري الحالي، ويجب أن يعلن الاتحاد خريطة زمنية وبرنامج كامل عن موعد بداية ونهاية الموسم ومواعيد السنة المقبلة خاصة في ظل استضافة مصر لكأس العالم العسكري، ومشاركة المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو.

في سياق متصل، يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا مع 6 أندية دوري ممتاز، في الوقت الحالي، بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدوري للموسم الجاري .

وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدوري الممتاز وهى الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة ثم اجتماع غدًا الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصري وسموحة والجونة والإسماعيلي وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كورونا.