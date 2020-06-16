شكرا لقرائتكم شاموسكا: قرار "الأجانب السبعة" رفع قوة الدوري وأعاق تطور المحليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد بريكليس شاموسكا، مدرب الفيصلي، أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في المسابقات المحلية، ساهمت في ارتفاع قوة المنافسات، لكنه يرى أنه أثر بشكل كبير على فرصة اللاعبين السعوديين لاسيما الأسماء الصاعدة.

وقال شاموسكا في مقابلة نقلتها صحيفة "تييرا" البرازيلية: تشهد السعودية تطورا ملحوظا في كرة القدم، خاصة مع رؤية 2030، واليوم يمكن لكل ناد أن يوقع مع سبعة لاعبين أجانب، الأمر الذي أدى إلى رؤية دوري قوي جدا.

حوار شاموسكا في صحيفة تييرا

وأضاف: باتت جميع الأندية في مستوى متقارب، عندما يلعب صاحب المركز الأول مع الأخير لن يكون بمقدورك توقع النتيجة، لذلك فإن زيادة عدد المحترفين خلق توازنا كبيرا في الدوري ورفع من المستوى.

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ونوه المدرب البرازيلي صاحب الـ "54 عاما" إلى أن زيادة عدد الأجانب له جانب سلبي، موضحا: من النقاط السلبية للتغييرات التي حدثت، أن زيادة عدد الأجانب في كل فريق، يعوق من عملية تطور اللاعبين السعوديين، ويؤثر على مستقبلهم، هذا هو الشيء السلبي الوحيد، حيث أن وجود هذا العدد من الأجانب يأخذ الكثير من مساحة اللاعب السعودي، خاصة اللاعبين الصغار سنا، باتت أمامهم فرصة صغيرة جدا.

وأردف: تحدثت مع رئيس النادي من أجل تطوير اللاعبين تحت 23 عاما، وأرى أنه يجب إنشاء بطولة تحت 23 عاما لإفساح المجال لهم، لأنه مع هذا العدد الكبير من الأجانب تصبح العملية صعبة للغاية عليهم، مما يؤثر على مستوى المنتخب السعود، الذي لديه عدد قليل من اللاعبين المشاركين في الدوري.

ويشرف شاموسكا على فريق الفيصلي الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي بـ "35 نقطة".