شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يرتدي قميصاً جديداً أمام أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيرتدي مانشستر سيتي قميصا خاصا للترويج لصندوق مساعدات لمكافحة مرض كوفيد-19 ترعاه مجموعة سيتي لكرة القدم عندما يستأنف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة أرسنال يوم الأربعاء. وسيحمل قميص سيتي شعار "عطاء المواطنين من أجل التعافي" بدلا من شعار الشريك الدائم خطوط الاتحاد الجوية والتي تبرعت بالمساحة الإعلانية لإطلاق حملة مساعدة المجتمعات في النهوض. Advertisements وتبرعت مجموعة سيتي، التي تملك ثمانية أندية أخرى حول العالم، بمليون جنيه استرليني (1.3 مليون دولار) لفرق الطوارئ العالمية لمواجهة الوباء. وتأمل المجموعة في إضافة مزيد من الدعم عبر المبادرة الجديدة من خلال مساهمات الأندية والأطقم والمدربين والجماهير والشركاء، وتهدف المبادرة لدعم تسعة مشاريع بالقرب من أندية المجموعة. وقال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان : عمال العالم في الصفوف الأمامية قاوموا على نحو تاريخي التهديد الفوري لكوفيد-19".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يرتدي قميصاً جديداً أمام أرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.