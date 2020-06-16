بطولة إيطاليا: رئيس لاتسيو يرصد 18 مليون يورو للاعبيه بحال احرازهم اللقب

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





روما: رصد رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو مكافآت بقيمة 18 مليون يورو للاعبيه، بحال احرازهم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي تستأنف مبارياته نهاية هذا الأسبوع بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تقارير صحافية.

ودخل لاتسيو في إشراف المدرب سيموني انزاغي ونجاعة الهداف تشيرو ايموبيلي، في منافسة شرسة للغاية مع يوفنتوس حامل اللقب في آخر ثمانية مواسم، اذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة يتيمة عن "السيدة العجوز" قبل 12 مرحلة على نهاية الدوري.

وأشارت "صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الى ان اللاعبين وافقوا على التخلي عن رواتبهم لمدة شهر بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن "كوفيد-19"، فيما سيتم تأجيل راتب آخر حتى شهر كانون الاول/ديسمبر.

Advertisements

واضافت ان لوتيتو رصد تقديم مكافأة بقيمة 400 ألف يورو لكل لاعب بحال أحرز فريق العاصمة اللقب، أي بمجموع 18 مليون يورو لكامل الفريق.

ويلعب لاتسيو مع أتالانتا القوي في برغامو في 24 حزيران/يونيو، قبل استضافة فيورنتينا في 27 منه.

وـحرز لاتسيو لقبه الأول في الدوري الايطالي عام 1974، ثم الثاني والأخير في 2000.