رئيس نادي الفيوم: اجتماعنا مع الجبلاية كان لـ"استطلاع الرأي" حول استكمال الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال علي مسعود رئيس نادي الفيوم، إن اجتماع اتحاد الكرة المصري مع أندية القسم الثاني كان لاستطلاع آراء الأندية حول استئناف النشاط الكروي من عدمه.

وعقدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع أندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني لمناقشة قرار عودة النشاط الكروي.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال مسعود: الاجتماع كان لاستطلاع الرأي حول اللوائح وعودة النشاط الكروي".

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وأضاف: "تم طرح فكرة عودة الدوري أو لا، البعض وافق والبعض الآخر لأسباب تتعلق بأمور صحية ومادية".

وتابع: "بالنسبة للفيوم، اعترضت على قرار العودة بسبب نقص الموارد المادية، من ناحية أخرى دعمت الأندية التي تنافس على البطولة قرار استكمال الموسم".

وأتم قائلا: " اتحاد الكرة يدرس دعم الأندية ماديًا لاستكمال النشاط".

جدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن أمس الاثنين، عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية وإحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.