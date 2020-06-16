محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إن نادي الزمالك كبير ولديه جماهيرية كبيرة ولا أعتقد أن رفضه استكمال الموسم يعود لابتعاده عن المنافسة على بطولة الدوري.
وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال مبروك: "هناك 14 ناديًا أبدوا اعتراضهم على استكمال بطولة الدوري، وهي نسبة ليست بقليلة، فهل الاعتراض هنا لأمور مادية أم فنية".
وأضاف: "بالنسبة للزمالك، فلا أعتقد أن اعتراضه بسبب ابتعاده عن المنافسة على بطولة الدوري، أعتقد أن هناك أسباب أخرى ربما تتعلق باللاعبين أو الجهاز الفني".
وتابع: "يجب وضع بروتوكول صحي شامل يتم تطبيقه، وهذا ما فعلته الدوريات الكبرى مثل ألمانيا وإيطاليا، حيث قامت بوضع بعض القواعد والاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية".
وعن رأيه في اعتراض الأندية قال مبروك: "هناك لوائح لدى اتحاد الكرة المصري عليه تطبيقها".
جدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن أمس الاثنين، عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية وإحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ليس لتفوق الأهلي.. فتحي مبروك يوضح سبب رفض الزمالك قرار استكمال الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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