الخليج 365 يكشف.. ما هو موقف اللاعبين من عودة الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حامد

أبدى لاعبو دوري WE المصري، رأيهم عن عودة النشاط الرياضي مرة أخرى بعد توقفه لمدة 3 أشهر تقريباً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أعلن إمكانية عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية وإحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن تبدأ المسابقات الرياضية في 25 يوليو المقبل.

وقال عمرو جمال لاعب الأهلي المعار إلى نادي طلائع الجيش في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا مع عودة النشاط وجميع الدوريات الأوروبية عادت للحياة، فلماذا لا نعود نحن أيضا"، ومن جانبه اتفق محمد شريف لاعب الأهلي المعار لنادي إنبي: "اؤيد العودة مع زيادة فترة الاعداد، نحن لا نتمرن بقالنا 3 أشهر، فكيف سنعود خلال شهر فقط".

ومن جانبه قال زميله أحمد سامي لاعب طلائع الجيش في تصريحاته لمصراوي: "مادام هناك تعليمات وخطة مدروسة والبلد تفتح بشكل تدريجي تعايشا مع الوضع، فأنا مع عودة النشاط".

وأبدى محمد أبو المجد "بوشا" لاعب طلائع الجيش رأيه في عودة النشاط مرة أخرى: "بالتأكيد أنا مع الغاء عودة الدوري لا أحد يعرف متى سينتهي فيروس كورونا".

وقال حسام حسن لاعب سموحة في تصريحات لمصراوي: "أنا مع العودة بالتأكيد والمصلحة العامة للناس جميعاً"، أما عمر صلاح حارس سموحة فكان له رأي مختلف: "أنا مع إلغاء الموسم الحالي ومن الأفضل أن نبدأ موسم جديد، من الصعب لعب ١٤٩ مباراة مع التحام الموسم الجديد ويوجد التزامات دولية".

ومن جانبه أكد الهاني سليمان حارس مرمي سموحة رغبته في عودة النشاط في تصريحاته لمصراوي: "بالتأكيد أؤيد العودة وعودة الحياة وأنا مع رأي النادي الخاص بي والذي يرغب في عودة الدوري مرة أخرى".

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وقال خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري عن رأيه في عودة الدوري: "بالتأكيد مع العودة اشتقنا كثيراً للملاعب والمنافسات"، أما أحمد داودا لاعب الفريق السكندري كان رأيه مختلفاً: "أنا أرى أنه من الصعب استكمال الدوري، خاصة وأنه هناك تزايد في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والوفيات، وكل ما يتأخر موعد عودة اللاعبين للتدريبات يكون الأمر صعباً، نحن كلاعبين نفسنا نتمرن ونلعب كورة بس أشك أنه يتلعب".

ومن جانبه قال علي فوز لاعب إنبي في تصريحاته لمصراوي: "اؤيد العودة، هذا هو أكل عيشنا ومبنعرفش نشتغل غيره"، واتفق زميله محمد بسيوني معه: "أكيد مع عودة النشاط الكروي وعودة الحياة لطبيعتها".

وقال محمد مجدى حارس الاسماعيلي في تصريحات لمصراوي: "أنا أرغب في أن نقوم بعمل فتره إعداد جديدة ونبدأ موسم جديد".

وأضاف محمد سمير لاعب المقاولون العرب: "اؤيد العودة وادعم القرار، نحن قدمنا مباريات قوية جدا ونستحق أن نستكمل المسابقة وأن نشارك في بطولة أفريقيا وهذا هو حلمنا".

وأبدى عامر عامر حارس الانتاج الحربي رأيه عن عودة النشاط في تصريحاته لمصراوي: "أنا مع عودة النشاط لكن مع اتخاذ كافة الاحتياطات والاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية".

وقال محمود وادي لاعب المصري في تصريحاته الخاصة: "أنا أريد أن العب واتمرن، ولكن طبعاً لا يجب أن يأتي ذلك على حساب صحة أحد، وفي النهاية أنا لاعب كرة وأحب الكرة، ونحن مقيدون بما سيحدده اتحاد الكرة والنادي أياً كان".

ورفض حسني فتحي لاعب مصر للمقاصة عودة النشاط: "أنا مع الالغاء لعدة أسباب، أولها وأهمها سلامتنا كلاعبين جميعاً".

ومن جانبه قال عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود في تصريحاته لمصراوي: "بالتأكيد اؤيد العودة انا وغيري من اللاعبين قضينا فترة طويلة في الدوري واستطعنا نعمل اسم وبعض الأموال، ولكن هناك لاعبين آخريين عمرها في الدوري مازال صغيراً، ووصل بهم الحال لبيع منازلهم وسياراتهم".