مصدر لمصراوي: النجم الساحلي يفاوض مدرب وادي دجلة السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

دخل نادي النجم الساحلي التونسي في مفاوضات مع اليوناني تاكيس جونياس مدرب فريق وادي دجلة المصري السابق، من أجل قيادة الفريق فنيًا خلال الموسم المقبل.

وعلم يلا كورة أن النادي التونسي تواصل بالفعل بشكل رسمي مع المدرب اليوناني، إلا أن الطرفين يحاولان تقريب وجهات النظر، بشأن بعض التفاصيل المتعلقة بشروط التعاقد.

كما منع توقف الرحلات الجوية في إطار إجراءات العزل الصحي المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المدرب اليوناني من السفر للأراضي التونسية، للاجتماع مع مجلس إدارة النادي التونسي.

وتولى تاكيس قيادة وادي دجلة عام 2018، وقضى موسما ونصف على مقعد القيادة الفنية للفريق، قبل إعلان النادي المصري رحيل مدربه اليوناني في الحادي عشر من فبراير الماضي، بسبب تراجع نتائج الفريق.