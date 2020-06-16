فرج عامر: لا نمانع بيع حسام حسن.. وهدفنا المربع الذهبي بعد عودة "الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن عودة دوري We المصري، إلى جانب رأيه في بيع حسام حسن لاعب الفريق السكندري.

وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الاثنين، عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية وإحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت قال فرج عامر: "أؤيد قرار عودة الدوري، الكرة هي الحياة، بإمكاننا التعامل مع المشاكل وقادرون على تخطي هذه الأزمة".

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وتابع: "كنت متوقع قرار الدولة باستكمال النشاط لذلك لم أسمح للاعبي سموحة الأجانب بمغادرة مصر".

وعن الاجراءات التي ستتبع في حالة تعرض أحد اللاعبي للإصابة بفيروس كورونا، قال رئيس سموحة: "دعونا لا نسبق الأحداث، الاجراءات التي اتبعتها الدوريات الكبرى سنتبعها هنا في مصر".

وواصل: "الآن لدينا هدف واضح وهو إنهاء الموسم في المربع الذهبي، هذا ما سنركز عليه خلال الفترة المقبلة".

وعن رأيه في بيع حسام حسن، قال: "لا أمانع رحيله في حالة وصول عرض رسمي جيد يتناسب معه ومع النادي، لكن حتى الآن لم تصلنا أية عروض رسمية".