اللجنة الأولمبية: لا نفهم سبب رفض الأندية لـ"قرار الدولة" باستكمال الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

استنكر هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية رفض بعض أندية دوري we المصري لاستكمال النشاط الكروي وفقًا لما أقرته الحكومة ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الاثنين، عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية وإحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.

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وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت قال حطب: "لا أفهم سبب رفض الأندية عدم استكمال الدوري، نفترض أن جائحة كورونا ليست موجود، هل كان من حق الأندية أن ترفض استكمال الموسم".

وأضاف: "الدولة هي صاحبة القرار، وهي من قالت افتحوا النشاط، اللجنة الأولمبية وافقت، الوزارة وافقت وبناء عليه تم الإعلان عن استكمال الموسم".

وأتم قائلا: " بالتأكيد سلامة الأشخاص هي الأساس، سيتم اتباع التدابير الوقائية والاحترازات لتجنب الإصابة".