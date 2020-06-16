اخبار الرياضه

جراسهوبرز السويسري يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات فايلر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني

رد نادي جراسهوبرز السويسري على حقيقة المفاوضات التي ربطته برينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة "nau" السويسرية قد قالت إن جراسهوبرز يرغب في التعاقد مع مدرب جديد بعد رحيل المدير الفني جوران جوريسين، مضيفة أن فايلر يأتي ضمن أبرز المرشحين لخلافته.

وأشارت الصحيفة إلى أن فايلر يريد إثبات نفسه مرة أخرى في أوروبا بعد المرحلة التي قضاها مع لوزيرن قبل الانتقال لقيادة الأهلي عند انطلاق الموسم الحالي (2019-2020).

Advertisements

وتواصل يلا كورة مع أدريان فيتشيرين مدير التسويق في جراسهوبرز لتوضيح حقيقة الأمر، وقال: "لدينا عشرات الأسماء من المدربين المطروحين".

وأضاف: "وسائل الإعلام تتكهن بشكل يومي عن المدرب المقبل، لكن لا يوجد تواصل مع فايلر".

يُذكر أن الأهلي أعلن توصله لاتفاق مع فايلر من أجل تجديد تعاقده لمدة موسمين، لكن المدرب طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي تتواجد في سويسرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جراسهوبرز السويسري يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا