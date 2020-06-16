جراسهوبرز السويسري يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني
رد نادي جراسهوبرز السويسري على حقيقة المفاوضات التي ربطته برينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكانت صحيفة "nau" السويسرية قد قالت إن جراسهوبرز يرغب في التعاقد مع مدرب جديد بعد رحيل المدير الفني جوران جوريسين، مضيفة أن فايلر يأتي ضمن أبرز المرشحين لخلافته.
وأشارت الصحيفة إلى أن فايلر يريد إثبات نفسه مرة أخرى في أوروبا بعد المرحلة التي قضاها مع لوزيرن قبل الانتقال لقيادة الأهلي عند انطلاق الموسم الحالي (2019-2020).
وتواصل يلا كورة مع أدريان فيتشيرين مدير التسويق في جراسهوبرز لتوضيح حقيقة الأمر، وقال: "لدينا عشرات الأسماء من المدربين المطروحين".
وأضاف: "وسائل الإعلام تتكهن بشكل يومي عن المدرب المقبل، لكن لا يوجد تواصل مع فايلر".
يُذكر أن الأهلي أعلن توصله لاتفاق مع فايلر من أجل تجديد تعاقده لمدة موسمين، لكن المدرب طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي تتواجد في سويسرا.
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