جراسهوبرز السويسري يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني

رد نادي جراسهوبرز السويسري على حقيقة المفاوضات التي ربطته برينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة "nau" السويسرية قد قالت إن جراسهوبرز يرغب في التعاقد مع مدرب جديد بعد رحيل المدير الفني جوران جوريسين، مضيفة أن فايلر يأتي ضمن أبرز المرشحين لخلافته.

وأشارت الصحيفة إلى أن فايلر يريد إثبات نفسه مرة أخرى في أوروبا بعد المرحلة التي قضاها مع لوزيرن قبل الانتقال لقيادة الأهلي عند انطلاق الموسم الحالي (2019-2020).

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وتواصل يلا كورة مع أدريان فيتشيرين مدير التسويق في جراسهوبرز لتوضيح حقيقة الأمر، وقال: "لدينا عشرات الأسماء من المدربين المطروحين".

وأضاف: "وسائل الإعلام تتكهن بشكل يومي عن المدرب المقبل، لكن لا يوجد تواصل مع فايلر".

يُذكر أن الأهلي أعلن توصله لاتفاق مع فايلر من أجل تجديد تعاقده لمدة موسمين، لكن المدرب طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي تتواجد في سويسرا.