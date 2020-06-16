سموحة: ننتظر رؤية واضحة من اتحاد الكرة لاستئناف الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حماده صدقي المدير الفني لنادي سموحة إنه سعيد بقرار عودة النشاط الكروي لافتًا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج لوضع رؤية كاملة من قبل اتحاد الكرة المصري.

وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الاثنين، عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية وإحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال صدقي: "سعداء بعودة النشاط، الكلام واضح من الوزير أشرف صبحي فيما يخص عودة التدريبات يوم 20 يونيو الجاري، على أن تستأنف المسابقة يوم 25 يوليو المقبل".

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وأضاف: "الفترة المقبلة تحتاج لرؤية واضحة من اتحاد الكرة، جدول ومواعيد المباريات، موعد نهاية الموسم الحالي وبداية الموسم المقبل، برنامج كامل وشامل على أساسه تبدأ الأندية استعداداتها وتضع خططها".

وواصل: "من الصعب العودة للمباريات بعد توقف 3 أشهر وفترة إعداد شهر واحد، نحتاج ما يقرب من 5-6 أسابيع حتى يتمكن اللاعبون من استعادة لياقتهم".

وأتم قائلا: "كنادي سموحة، سنجري الكشف الطبي الشامل على اللاعبين قبل عودة التدريبات، التدريب سيكون في مجموعات صغيرة خلال الأسبوع الأول".ش