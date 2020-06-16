مدرب بيراميدز السابق يتولى تدريب ناد فرنسي بالدرجة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي شاموا نيورتي الفرنسي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، عن تعيين المدرب سيباستيان ديسابر مديراً فنياً للفريق.

وقال النادي الفرنسي أن ديسابر سيقود الفريق بداية من الموسم الجديد ولمدة عامين مع خيار تمديد لعام آخر.

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وخاض ديسابر تجربتين تدريبيتين في مصر، أولها كانت مع الإسماعيلي في عام 2017 وظل مع الدراويش لمدة 6 أشهر.

وعاد المدرب الفرنسي ليقود تجربة جديدة في مصر عن طريق بوابة بيراميدز، بعد أن رحل عن تدريب منتخب أوغندا في عام 2019 ولكنه رحل عن الفريق بعد 6 أشهر.

وخاض ديسابر تجربة تدريبية قصيرة في فريق الوداد المغربي استمرت لمدة شهر فقط قبل أن يرحل عن الفريق، وتتوقف منافسات كرة القدم بعد ذلك بسبب فيروس كورونا.