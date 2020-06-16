عقدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة اجتماعًا اليوم الثلاثاء من أندية المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني . وقامت اللجنة بمناقشة العديد من الملفات المهمة على رأسها قرار عودة بطولة الملفات المهمة على رأسها قرار عودة بطولة الدوري المصري واستئناف النشاط الكروي . وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن أمس اتخاذ قرارًا بعودة الدوري المصري يوم 25 يوليو المقبل، مع المرونة في تغيير الموعد وفقًا لما قد يحدث من تغيرات للوضع الحالي . شاهد الفيديو ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. اجتماع اتحاد الكرة مع أندية المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.