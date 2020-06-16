الليله.. برشلونة في مواجهة سهله أمام ليجانيس

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفة ليجانيس مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني " الليجا ".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت

القاهرة ، والحادية عشرمساءً بتوقيت المملكة االعربيىة السعودية

ويدخل برشلونة المباراة تحت شعارلا بديل عن الفوز مستغلًا الوضع على أرضة في ملعب كامب نو ويرغب الفريق الكتالوني في الحفاظ

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على صدارته في الدوري الإسباني مستغلًا وضع ليجانيس المهدد بالهبوط .

بينما يسعى ليجانيس في فعل المستحيل في المباريات القادمة وليس ضد برشلونة فقط من أجل الحفاظ على تواجده في الليجا .

ويحتل فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بينما يحتل ليجانيس المكز التاسع عشر برصيد 23 نقطة..