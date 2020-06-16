الليله.. برشلونة في مواجهة سهله أمام ليجانيس

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفة ليجانيس مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني " الليجا ".
ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيتالقاهرة ، والحادية عشرمساءً بتوقيت المملكة االعربيىة السعودية .
ويدخل برشلونة المباراة تحت شعارلا بديل عن الفوز مستغلًا الوضع على أرضة في ملعب كامب نو ويرغب الفريق الكتالوني في الحفاظ
بينما يسعى ليجانيس في فعل المستحيل في المباريات القادمة وليس ضد برشلونة فقط من أجل الحفاظ على تواجده في الليجا .
ويحتل فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بينما يحتل ليجانيس المكز التاسع عشر برصيد 23 نقطة..
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