بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع ممثلي أندية الأهلي والاتحاد السكندري والطلائع الجيش وإنبي ومصر المقاصة ووادي دجلة من أجل مناقشة ملف عودة ملف عودة الدوري المصري الممتاز . ويناقش الاجتماع العديد من الأمور أهمها قضية عودة الدوري وتعديلات لائحة النظام الأساسي . وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن أمس اتخاذ قرارًا بعودة الدوري المصري يوم 25 يوليو المقبل، مع المرونة في تغيير الموعد وفقًا لما قد يحدث من تغيرات للوضع الحالي . Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر صور.. بدء اجتماع اتحاد الكرة مع الأهلي والاتحاد والطلائع وإنبي والمقاصة ودجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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