ننفرد بصور المحضر الذي حرره تركي آل الشيخ ضد النادي الأهلي

قام تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بتحرير محضر اليوم ضد النادي الأهلي في قسم شرطة العجوزة لاسترداد أمواله من القلعة الحمراء.

تلقى النادي الأهلي إنذاراً بتحرير تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي

السابق للنادي، محضر لدى قسم العجوزة ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

أكد آل الشيخ في بلاغه أن مجلس الأهلي حصل على دعم مالي قدره 228 مليون جنيه، مطالباً بتوجيه

المبلغ إلى صندوق تحيا مصر.

طلب الخطيب الإدارة القانونية للقلعة الحمراء تجهيز رد شامل على الإنذار الذي تلقاه النادي بتحرير تركي آل الشيخ.

من المقرر أن يتبع الأهلي الخطوات القانونية للرد على محضر آل الشيخ بجانب إصدار بيان رسمي للرد على كل ما جاء في البلاغ الرسمي الذي قدمه آل الشيخ.

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