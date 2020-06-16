الأهلي يجهز ردًا قانونيًا على محضر آل الشيخ

طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من الإدارة القانونية للقلعة الحمراء تجهيز رد شامل على الإنذار الذي تلقاه النادي بتحرير تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إنذار ضد مسؤولي القلعة الحمراء في قسم العجوزة. من المقرر أن يتبع الأهلي الخطوات القانونية للرد على محضر آل الشيخ بجانب إصدار بيان رسمي للرد على كل ما جاء في البلاغ الرسمي الذي قدمه آل الشيخ.

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