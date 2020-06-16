فيديو.. الخطيب يصل مقر اتحاد الكرة لمناقشة مصير الدوري

وصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بصحبة محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وبكري سليم عضو نادي المقاصة وماجد سامي مالك أندية وادي دجلة لمقر اتحاد الكرة. دجلة لمقر اتحاد الكرة. ومن المقرر أن يجتمع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير الدوري وتعديلات لائحة النظام الأساسي . وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن أمس اتخاذ قرارًا بعودة الدوري المصري يوم 25 يوليو المقبل، مع المرونة في تغيير الموعد وفقًا لما قد يحدث من تغيرات للوضع الحالي .

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