عاجل.. تركي آل الشيخ يحرر محضرًا ضد الأهلي لهذا السبب

تلقى النادي الأهلي إنذاراً بتحرير تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، محضرًا لدى قسم العجوزة ضد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
أكد آل الشيخ في بلاغه أن مجلس الأهلي حصل على دعم مالي قدره 228 مليون جنيه، مطالباً بتوجيه المبلغ إلى صندوق تحيا مصر.
كان الأهلي أعلن قبل أيام عن رفع اسم المستشار تركي آل الشيخ من قائمة الرئاسة الشرفية للنادي، وتم قبول استقالته، وطالب بعدها آل الشيخ برد الأموال التي دفعها للنادي وإيداعها في صندوق تحيا مصر.
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